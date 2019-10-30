Генконсульство Израиля в Петербурге закрылось

Генконсульство Израиля в Петербурге закрылось
Флаг Израиля. Фото: pixabay

В среду, 30 октября, в Петербурге приостановило свою работу генеральное консульство Израиля из-за проблем с финансированием.

Как сообщает само генконсульство на странице в Facebook, сейчас людей не пускают в здание консульства, которое расположено на улице Херсонской в Центральном районе Петербург. Остаются неизвестными сроки открытия ведомства. На сегодняшний день консульские услуги не предоставляются.

Дипломаты отметили, что Минфин Израиля нарушил договоренности, обязав дипломатов соблюдать новые указания, которые противоречат ранее достигнутым условиям. Тем самым их заставляют нарушать существующий продолжительное время порядок.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что граффити на стене финского консульства в Петербурге решили закрасить.

генконсульство израиля петербург
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Суд приговорил жителя Петербурга к 12 годам колонии за убийство и хранение ...
Снег и каникулы: на дорогах Петербурга пробок нет
«Зенит» в лазурном сыграет с «Томью» в белом
Умерла самая старая жительница России
Росприроднадзор дал эко-рекомендации по местам хранения снега
Генконсульство Израиля в Петербурге закрылось
Только 64% дорог в Петербурге соответствуют нормативам
Горничная выставила на аукцион забытое платье Леди Гаги