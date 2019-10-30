Генконсульство Израиля в Петербурге закрылось

В среду, 30 октября, в Петербурге приостановило свою работу генеральное консульство Израиля из-за проблем с финансированием.

Как сообщает само генконсульство на странице в Facebook, сейчас людей не пускают в здание консульства, которое расположено на улице Херсонской в Центральном районе Петербург. Остаются неизвестными сроки открытия ведомства. На сегодняшний день консульские услуги не предоставляются.

Дипломаты отметили, что Минфин Израиля нарушил договоренности, обязав дипломатов соблюдать новые указания, которые противоречат ранее достигнутым условиям. Тем самым их заставляют нарушать существующий продолжительное время порядок.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что граффити на стене финского консульства в Петербурге решили закрасить.