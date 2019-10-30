Перед матчем «Зенита» с ЦСКА на «Газпром Арене» выступит Therr Maitz

В чаше «Газпром Арены» 2 ноября впервые выступит группа Therr Maitz. Концерт пройдет перед матчем «Зенит» — ЦСКА.

К зрителям музыканты выйдут в 18:00. Билеты на концерт Therr Maitz входят в стоимость билетов на матч с ЦСКА, сообщается на официальном сайте «Зенита».

Для болельщиков вход на арену откроется в 17:00. Вечер традиционно начнется с «Фан-Променада». Стартовый свисток на матч будет дан в 19:00. Встреча пройдет в рамках 15 тура Российской Премьер-Лиги.

Therr Maitz — российский коллектив, выступающий на английском языке в жанре инди. Группа была признана Лучшим российским артистом на премии MTV Europe Music Awards и одним из лидеров российского iTunes и Apple Music. Основатель Therr Maitz Антон Беляев также известен как полуфиналист шоу «Голос» на Первом канале.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что встречу ЦСКА и «Зенита» рассудит бригада арбитров во главе с Михаилом Вилковым.