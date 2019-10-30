В дом бывшего полузащитника «Зенита» Клаудио Маркизио ворвались вооруженные грабители

В дом бывшего полузащитника петербургского «Зенита» Клаудио Маркизио ворвались вооруженные злоумышленника.

Инцидент произошёл 29 октября в доме футболиста в Турине.

Как сообщает Sky Italia,в дом Маркизио и его жены ворвались четыре вооруженных грабителя. Они стали угрожать супругам пистолетами и отвёрткой. Получив деньги и драгоценности, злоумышленники сбежали.

Маркизио обратился в полицию после инцидента.

Сейчас проводится проверка. Выясняются обстоятельства произошедшего.

Клаудио Маркизио начал играть за «Зенит» в сентябре прошлого года. За это время он провел 15 матчей и забил два мяча. До «Зенита» Маркизио выступал за туринский «Ювентус». На международном уровне он представлял Италию на летних Олимпийских играх 2008 года, а также на чемпионатах мира по футболу 2010 и 2014 годов. Кроме того, Маркизио принимал участие в Евро-2012 , выиграв медаль за второе место, и в Кубке Конфедераций ФИФА 2013 года, где завоевал третье место.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Клаудио Маркизио назвал уход из «Зенита» лучшим решением.