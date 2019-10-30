Прокуратура Петербурга нашла нарушения в работе кронштадтского «Жилкомсервиса»

Прокуратура Северной столицы осуществила проверку деятельности ООО «Жилкомсервис Кронштадтского района».

О результатах проверки gazeta.spb.ru сообщили в среду, 30 октября, в пресс-службе городской прокуратуры. Выяснилось, что организация «Жилкомсервис Кронштадтского района» допустила многочисленные нарушения норм технической эксплуатации жилищного фонда.

Так, сотрудники правоохранительных органов отмечают ненадлежащее состояние подведомственных «Жилкомсервису» зданий. На фасадах оголен защитный слой, присутствуют многочисленные трещины, ступени крылечек полуразрушены. Кроме того, дома зарастают мхом.

Нарушения заметны не только снаружи, лестничные клетки также эксплуатируются ненадлежащим образом: оконные рамы не до конца закрываются, кабели электричества расположенно небрежно и не закреплены.

Напоминаем, что ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что прокуратура Петербурга выявила нарушения в работе медцентра.