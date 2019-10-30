Путин наградил медалью совладельца «Максидома» Александра Евневича

Президент России Владимир Путин присудил петербургскому бизнесмену, совладельцу сети гипермаркетов «Максидом» Александру Евневичу медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.

Евневича в числе других предпринимателей отметили за трудовые успехи, общественную деятельность и многолетнюю добросовестную работу.

Александр Евневич — сооснователь, совладелец и генеральный директор компании «Орими Трэйд», занимающейся производством чая под брендами «Принцесса Нури», Tess и Greenfield и кофе Jardin и «Жокей».

Бизнесмен также известен как сооснователь и совладелец сети гипермаркетов «Максидом».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге наградили лучших работников торговой сферы. Церемония проводилась впервые с 2012 года.