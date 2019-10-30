Инспекторы ДПС вернули петербуржцу пропавшую немецкую овчарку

Пес погнался за кошкой во время прогулки и потерялся. Фото: vk.com/ugibdd178

Пес погнался за кошкой во время прогулки и потерялся. Фото: vk.com/ugibdd178

В Петербурге инспекторы ДПС вернули владельцу пропавшую немецкую овчарку.

Инспекторы ДПС во время несения службы в Выборгском районе обратили внимание на немецкую овчарку с ошейником, которая находилась на улице одна.

На ошейнике был кулон с адресом и телефоном хозяина, сообщили gazeta.spb.ru в управлении ГИБДД по Петербургу и Ленобласти. Выяснилось, во время вечерней прогулки овчарка вырвалась от хозяина, погнавшись за кошкой.

Самостоятельные поиски не принесли результатов. Несколько часов собака гуляла по окрестностям, пока ее не обнаружили сотрудники ДПС, которые потом доставили собаку владельцу домой.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что собака вернулась к своим хозяевам спустя 12 лет, она пропала в 2007 году. Все произошло в американском штате Флорида. После долгих лет исчезновения 14-летний фокстерьер по имени Датчесс вернулась домой.