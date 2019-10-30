Прокуратура выявила множество нарушений в спортивных школах Петербурга

В некоторых учреждениях также не соблюдаются права детей-инвалидов на доступную среду и инвалидный спорт, не проводятся медосмотры учащихся, при трудоустройстве не истребуется справка об отсутствии судимости и не проверяется профессиональная подготовка педагогов. Фото: Baltphoto/ Валентин Егоршин

В некоторых учреждениях также не соблюдаются права детей-инвалидов на доступную среду и инвалидный спорт, не проводятся медосмотры учащихся, при трудоустройстве не истребуется справка об отсутствии судимости и не проверяется профессиональная подготовка педагогов. Фото: Baltphoto/ Валентин Егоршин

В результате проверки прокуратурой Северной столицы обнаружены нарушения прав детей в сфере физической культуры и спорта.

Несоблюдение норм отмечено в спортивных школах десяти районов Санкт-Петербурга. Об этом gazeta.spb.ru сообщили в пресс-службе городской прокуратуры. Так, в учреждениях Невского, Кировского и Приморского районов учащимся не в полной мере предоставляются необходимые экипировка и спортинвентарь.

Оборудование в школах Красносельского, Центрального и Фрунзенского районов находится в плачевном состоянии, а в спортивно-образовательном учреждении Кронштадтского района предоставленный новый инвентарь и вовсе хранится не распакованным.

Школы Московского и Невского района пренебрегают лицензиями, хотя осуществляют медицинскую деятельность.

В результате прокуратура возбудила 6 административных дел.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в работе «Жилкомсервиса» Кронштадтского района нашли нарушения.