Прокуратура выявила множество нарушений в спортивных школах Петербурга

В результате проверки прокуратурой Северной столицы обнаружены нарушения прав детей в сфере физической культуры и спорта.
Несоблюдение норм отмечено в спортивных школах десяти районов Санкт-Петербурга. Об этом gazeta.spb.ru сообщили в пресс-службе городской прокуратуры. Так, в учреждениях Невского, Кировского и Приморского районов учащимся не в полной мере предоставляются необходимые экипировка и спортинвентарь.
Оборудование в школах Красносельского, Центрального и Фрунзенского районов находится в плачевном состоянии, а в спортивно-образовательном учреждении Кронштадтского района предоставленный новый инвентарь и вовсе хранится не распакованным.
Школы Московского и Невского района пренебрегают лицензиями, хотя осуществляют медицинскую деятельность.
В результате прокуратура возбудила 6 административных дел.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в работе «Жилкомсервиса» Кронштадтского района нашли нарушения.