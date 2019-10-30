Жительница Петербурга продает инопланетянина с раной на груди

Жительница Петербурга продает инопланетного гостя с раной на груди.

Соответствующее объявление появилось на сайте «Авито». Женщина попросила за своего пришельца 30 тыс. рублей.

В объявлении указано, что рост инопланетного существа составляет около 50 сантиметров, суставы подвижные. Отмечается также, что он может дышать, если подключить дыхательный аппарат, сообщает «Мойка 78»

На груди инопланетянина зияет рана. По словам автора объявления, инопланетный гость пострадал во время прибытия на Землю и поэтому у него на груди зияет рана.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что конспирологи убеждены, что знаменитые произведения искусства содержат свидетельства существования инопланетян и их посещения средневековой Европы.