У Лавриков в ДТП пострадал пешеход

Карета скорой помощи увезла молодого человека в больницу.

Все случилось сегодня вечером, 30 октября. Обо всем рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Люди пишут, что авария произошла на шоссе в Лаврики – парня сбила машина прямо на пешеходном переходе. По предварительным данным, пострадавший остался жив, но получил травмы. Медики приняли решение госпитализировать его.

«Скорая приехала и через 5 минут забрала»,

— пишет автор поста.

Пока непонятно, как именно все случилось. Люди считают, что на участке дороги слишком темно, другие же винят погоду и гололед. Третьи убеждены – виноват и водитель, и пешеход.

«Водитель обязан пропустить пешехода. Пешеход обязан убедиться, что его пропускают», — уверена пользовательница.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на Балканской площадки автобус остался «без лица» после встречи с маршруткой. Информация о пострадавших не поступала. Обстоятельства произошедшего выясняются.