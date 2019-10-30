На пересечении Лиговского и Свечного ДТП и пробка

О пострадавших ничего не сообщается. Говорится лишь, общественному транспорту теперь не проехать.

Все случилось сегодня вечером, 30 октября. Обо всем рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Люди пишут, что авария произошла на пересечении Лиговского и Свечного. Судя по снимку, столкнулись автомобиль и автобус – из-за этого образовалась пробка, так как остальным участникам движения приходится протискиваться, чтобы проехать.

«Движение на городском транспорте в обе стороны затруднено»,

— говорится в посте.

Напоминаем, что за последние дни количество ДТП увеличилось – всему виной морозы и гололедица. Некоторые автомобилисты до сих пор не сменили резину, их машины скользят, а не едут.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что пенсионер угодил под колеса трамвая на Гражданском проспекте. Непонятно, в каком состоянии мужчину увезли в больницу.