На пересечении Лиговского и Свечного ДТП и пробка

На пересечении Лиговского и Свечного ДТП и пробка
Фото: https://vk.com/spb_today

О пострадавших ничего не сообщается. Говорится лишь, общественному транспорту теперь не проехать.

Все случилось сегодня вечером, 30 октября. Обо всем рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Люди пишут, что авария произошла на пересечении Лиговского и Свечного. Судя по снимку, столкнулись автомобиль и автобус – из-за этого образовалась пробка, так как остальным участникам движения приходится протискиваться, чтобы проехать.

«Движение на городском транспорте в обе стороны затруднено»,

— говорится в посте.

Напоминаем, что за последние дни количество ДТП увеличилось – всему виной морозы и гололедица. Некоторые автомобилисты до сих пор не сменили резину, их машины скользят, а не едут.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что пенсионер угодил под колеса трамвая на Гражданском проспекте. Непонятно, в каком состоянии мужчину увезли в больницу.

дтп пробка
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Семак прокомментировал итоги матча «Зенита» с «Томью»
Facebook удалил российские аккаунты, ориентированные на страны Африки
«Зенит» разгромил «Томь» и вышел в четвертьфинал Кубка России
В Британии готовы платить более 2 млн рублей блогеру-путешественнику
На пересечении Лиговского и Свечного ДТП и пробка
Более 30 тонн белорусских продуктов не пропустили на территорию Ленобласти
СК рассказал о новом виде телефонного мошенничества
Актрису Лидию Вележеву обвиняют в скандале в самолете