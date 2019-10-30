Пенсионер угодил под колеса трамвая на Гражданском

Непонятно, в каком состоянии мужчину увезли в больницу.

Все случилось сегодня вечером, 30 октября. Обо всем очевидец рассказал в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Авария произошла недалеко от станции метро «Гражданский проспект». Пенсионер по непонятной причине угодил под колеса трамвая – возможно, мужчина поскользнулся. В итоге он получил травмы и был госпитализирован.

Пользователи, комментируя инцидент, отметили, что остановка далеко не самая удачная и опасная.

«Остановка трамвая в этом месте — это тихий ужас! Узкая, толкотня постоянная, а изменить это возможность есть. Только это никому не надо. Деда вполне могли пихнуть прямо под колеса. Просто проходя задеть»,

— пишет один из них.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что у Лавриков в ДТП пострадал пешеход. Парня сбила машина прямо на пешеходном переходе. По предварительным данным, пострадавший остался жив, но получил травмы.