Финляндия ужесточила правила покупки недвижимости для россиян

Теперь гражданам стран, не входящих в ЕС, придется немного помучиться, прежде чем осуществить сделку.

Об этом стало известно сегодня, 30 октября. Обо всем сообщает ТАСС, ссылаясь на финское министерство обороны. Новый закон, ужесточающий правила покупки недвижимости, вступит в силу уже в 2020 году, так что желающим стоит поспешить. Отмечается, что его одобрили, чтобы контролировать сделки и при необходимости вмешиваться, если есть угроза национальной безопасности. Теперь для граждан стран, не входящих в ЕС, покупка недвижимости в Финляндии станет проблематичным. Все решения будет принимать Минобороны страны. Желающему стать владельцем квартиры или дома нужно будет отправить запрос через интернет.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на дорогах Финляндии ввели зимнее ограничение скорости. Отмечается, что за пределами городов можно будет разгоняться не быстрее 80 километров в час, в некоторых местах – до 70 километров в час, а на автомагистралях – до 100 километров в час.