Суд подтвердил наличие «праздничного» картеля в Петербурге

Тревогу забили антимонопольщики. Участниками картеля стали районные администрации.

Об этом стало известно 30 октября. Решение вынес Арбитражный апелляционный суд, который подтвердил наличие «праздничного» картеля – его участниками стали три районные администрации и несколько частных компаний. О нем местный УФАС заявил еще в прошлом году. Администрации Фрунзенского, Невского и Красногвардейского районов заключили сделку с частниками и помогли им выиграть тендеры, заработав 110 миллионов рублей. Уточнялось, что компании указывали одинаковые контакты для связи.

Теперь заговорщикам предстоит выплатить 12 миллионов рублей штрафа.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что петербургское УФАС раскрыло «медицинский картель». В создании «медицинского картеля» подозреваются ООО «Альфа-Мед», ООО «Диалмед», ООО «Астрея», ООО «ЭкоМед» и ООО МТК «Альфа-Мед».