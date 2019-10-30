В Петербурге студент пролил на себя серную кислоту

В Петербурге студент пролил на себя серную кислоту
Студент находится в больнице. Фото: Pixabay

Молодой человек получил серьезные ожоги, так что его госпитализировали.

Об этом стало известно 30 октября. Обо всем сообщает Neva.Today. Все случилось еще во вторник, примерно в 10 часов вечера. Молодой человек, студент Петровского колледжа, случайно пролил на себя серную кислоту. Парню вызвали карету скорой помощи – врачи диагностировали ожог глаз, слизистой рта, шеи, правой руки и ноги. Его состояние назвали тяжелым.

Напоминаем, что студент пострадал во время прохождения практики в промзоне. Он тестировал продукцию, когда не удержал банку с серной кислотой.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что пьяная посиделка с другом закончилась для пенсионера госпитализацией в Петербурге. Сотрудники полиции Фрунзенского района выясняют все обстоятельства госпитализации 76-летнего петербуржца с Загребского бульвара.

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