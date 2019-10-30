В Петербурге студент пролил на себя серную кислоту

Молодой человек получил серьезные ожоги, так что его госпитализировали.

Об этом стало известно 30 октября. Обо всем сообщает Neva.Today. Все случилось еще во вторник, примерно в 10 часов вечера. Молодой человек, студент Петровского колледжа, случайно пролил на себя серную кислоту. Парню вызвали карету скорой помощи – врачи диагностировали ожог глаз, слизистой рта, шеи, правой руки и ноги. Его состояние назвали тяжелым.

Напоминаем, что студент пострадал во время прохождения практики в промзоне. Он тестировал продукцию, когда не удержал банку с серной кислотой.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что пьяная посиделка с другом закончилась для пенсионера госпитализацией в Петербурге. Сотрудники полиции Фрунзенского района выясняют все обстоятельства госпитализации 76-летнего петербуржца с Загребского бульвара.