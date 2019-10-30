Стало известно о задержании замначальника второго отдела ГИБДД по Петербургу и Ленобласти

Стало известно о задержании замначальника второго отдела ГИБДД по Петербургу и Ленобласти
Подозреваемый задержан. Фото: Pixabay.com

Пока что никто официально не подтверждал информацию.

Об этом стало известно 30 октября. Обо всем сообщает ТАСС, ссылаясь на собственные источники. Следователи Ленинградской области якобы задержали заместителя начальника второго отдела управления ГИБДД по Петербургу и Ленобласти Михаила Александрова. По предварительным данным, его подозревают в получении взятки. Сейчас сотрудники правоохранительных органов проводят обыски у него дома и на работе. Данные, опубликованные в СМИ, не комментируются.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в «Аллегро», следующем из Петербурга в Хельсинки, задержали иранца-нелегала. Пограничное ведомство Финляндии подозревает, что двое мужчин-приятелей задержанного организовали для него поддельные документы, чтобы проникнуть на финскую территорию.

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