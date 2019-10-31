Барановская считает Аршавина душевнобольным

К такому выводу телеведущая пришла после скандального расставания.

Обо всем телеведущая Юлия Барановская рассказала в интервью на YouTube-канале «А поговорить?». Она, отвечая на вопросы о бывшем возлюбленном, рассказала, что экс-футболист не желал видеться со своими тремя детьми на протяжении пяти лет. Барановская подчеркнула, что никогда не препятствовала их общению, так что это было исключительно решение Аршавина. Его поведение она считает признаком душевной болезни – вполне может быть, что игрок болен ментально.

Также Барановская настаивает на том, чтобы все перестали называть футболиста ее бывшим мужем. Она говорит о нем как о своем сожителе.

Напоминаем, что Аршавин и Барановская состояли в отношения с 2003 по 2013 годы. В союзе у них родилось трое детей, с которыми экс-игрок долгое время не виделся.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Аршавин получил первый трофей в качестве тренера «Зенита».