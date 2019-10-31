Сильный пожар на Петергофском шоссе тушили более 100 спасателей

Огнеборцам удалось потушить крупный в Красносельском районе Петербурга за час. Там горело складское помещение.

Как сообщают в главке МЧС по Петербургу, экстренные службы получили информацию о возгорании в здании 73 по Петергофскому шоссе в 04:40, 31 октября. О пожаре сообщили местные жители. По указанному адресу расположено складское помещение, которое загорелось на площади 200 кв.м.

Ранг пожара повысили до второго в 04:57. С огнем боролись 102 человека личного состава с использованием 22 единиц техники. Пламя было потушено в 05:29. А в 05:53 пожару снизили ранг.

Информации о пострадавших не поступало. На данный момент спасатели заняты проливкой и разборкой. После этого начнутся работы по выяснению причин возгорания.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что появились подробности трагического пожара в Ленобласти.