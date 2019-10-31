При пожаре в бытовке сгорел один человек в Ленобласти

При пожаре в бытовке сгорел один человек в Ленобласти
Причины пожара не называются. Фото: Мойка78/ Валентин Егоршин

Строительный вагончик загорелся днем 30 октября в Ломоносовском районе Ленинградской области. Внутри находились двое мужчин: один погиб, второй пострадал.

Как сообщили в управлении МЧС по региону, очевидцы позвонили в спецслужбы в половину второго дня. Прибывшие на место спасатели обнаружили горящую бытовку в СНТ «Ропшинские горки». Пожарным потребовалось около часа на ликвидацию огня на площади 12 «квадратов».

На месте происшествия работали восемь человек личного состава и две спецмашины. После ликвидации возгорания, внутри сгоревшей бытовки были найдены двое мужчин. Один из них скончался на месте, второго доставили в больницу в тяжелом состоянии с многочисленными ожогами.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что сильный пожар на Петергофском шоссе тушили более 100 спасателей.

бытовка ленобласть Ломоносовский район пожар
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Петербурге представлен проект бюджета на три года
Мигрантов незаконно привлекли к уборке мусора на стройке в Петербурге
Тарифы за «коммуналку» в Петербурге могут вырасти на 3,8%
Житель Сургута с перцовым баллончиком похитили почти 100 тысяч в Петербурге
Полиция по горячим следам задержала автоугонщика на Дальневосточном
На Костюшко из пневматического пистолета расстреляли LADA
В Петербурге студенту угрожали ножом из-за денег
Житель Петербурга отобрал электросамокат у школьника