При пожаре в бытовке сгорел один человек в Ленобласти

Строительный вагончик загорелся днем 30 октября в Ломоносовском районе Ленинградской области. Внутри находились двое мужчин: один погиб, второй пострадал.

Как сообщили в управлении МЧС по региону, очевидцы позвонили в спецслужбы в половину второго дня. Прибывшие на место спасатели обнаружили горящую бытовку в СНТ «Ропшинские горки». Пожарным потребовалось около часа на ликвидацию огня на площади 12 «квадратов».

На месте происшествия работали восемь человек личного состава и две спецмашины. После ликвидации возгорания, внутри сгоревшей бытовки были найдены двое мужчин. Один из них скончался на месте, второго доставили в больницу в тяжелом состоянии с многочисленными ожогами.

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