В Ленобласти угнали полуприцеп с сушенными финиками за 3,7 млн

В полицию Гатчинского района Ленобласти 31 октября обратился генеральный директор одной из фирм. Он заявил, что у него похитили полуприцеп с сушенными финиками.

Автомобиль Frieghtliner находился на 77 километре южного полукольца автодороги А-120. Хищение произошло с 00:30 часов 28 октября по 10:30 часов 29 октября, сообщает Главное управление МВД России по Петербургу и Ленобласти.

В полуприцепе находился груз — сушенные финики весом 26 тыс. 443 кг. Общий материальный ущерб составил 3 млн 700 тыс. рублей.

Автомобиль был обнаружен в селе Ушаки Тосненского района и возвращен владельцу. Полуприцепа с финиками при нем не было.

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