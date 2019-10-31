В Ленобласти угнали полуприцеп с сушенными финиками за 3,7 млн

В Ленобласти угнали полуприцеп с сушенными финиками за 3,7 млн
Общий вес похищенных фиников составлял 26 тыс. 443 кг. Фото: pixabay.com

В полицию Гатчинского района Ленобласти 31 октября обратился генеральный директор одной из фирм. Он заявил, что у него похитили полуприцеп с сушенными финиками.

Автомобиль Frieghtliner находился на 77 километре южного полукольца автодороги А-120. Хищение произошло с 00:30 часов 28 октября по 10:30 часов 29 октября, сообщает Главное управление МВД России по Петербургу и Ленобласти.

В полуприцепе находился груз — сушенные финики весом 26 тыс. 443 кг. Общий материальный ущерб составил 3 млн 700 тыс. рублей.

Автомобиль был обнаружен в селе Ушаки Тосненского района и возвращен владельцу. Полуприцепа с финиками при нем не было.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что из офиса на проспекте Елизарова похитили две печи для обжига керамики общей стоимостью 650 тыс. рублей. Неизвестный пробрался в помещение, отжав стеклопакет окна.

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