В Петербурге студенту угрожали ножом из-за денег

Компания ножом угрожала 18-летнему студенту первого курса одного из вузов Петербурга.

Неизвестные злоумышленники у дома 10/118 по Лиговскому проспекту, угрожая ножом, заставили студента перевести со своей банковской карты через мобильное приложение на банковскую карту одного из них 2 тыс. рублей, сообщили gazeta.spb.ru в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

По подозрению задержана компанию молодых людей, двух женщин и двух мужчин, в возрасте от 22 до 29 лет. Выяснилось, что грабеж совершил один из них – самый младший участник инцидента.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что сотрудники правоохранительных органов Невского района разыскивают подозреваемого в разбойном нападении на женщину. Злоумышленник, угрожая потерпевшей ножом, похитил у нее два телефона.