Житель Сургута с перцовым баллончиком похитили почти 100 тысяч в Петербурге

Житель Сургута с перцовым баллончиком похитили почти 100 тысяч в Петербурге
Нападение произошло на Приморском проспекте. Скриншот: Google Maps

Мужчина 1988 года рождения стал жертвой разбойного нападения в Приморском районе Петербурга. Злоумышленник распылил в него газ из перцового баллончика, после чего оставил без денег.

С заявлением в полицию мужчина обратился 30 октября. Он сообщил, что на него напали у дома №54 по Приморскому проспекту. Неизвестный распылил в лицо потерпевшего газ, после чего похитил у него 97,5 тыс. рублей.

«Подозреваемый задержан на основании статьи 91 УПК РФ», — уточнили в пресс-службе Главного управления МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Подозреваемым оказался восемнадцатилетний житель Сургута. Возбуждено уголовное дело по статье «разбой».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на студента напали у дома 10/118 по Лиговскому проспекту. Компания злоумышленников, угрожая ножом, заставила его перевести деньги с карты на карту одного из нападавших.

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