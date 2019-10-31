Житель Петербурга убил отца, перенесшего инсульт

Обвиняемый избил отца, в результате чего на месте совершения преступления наступила смерть потерпевшего.Фото: Baltphoto

Обвиняемый избил отца, в результате чего на месте совершения преступления наступила смерть потерпевшего.Фото: Baltphoto

Суд приговорил жителя Петербурга к 6 годам и 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

Он обвиняется в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего, сообщили gazeta.spb.ru в прокуратуре Петербурга.

Суд установил, что подсудимый, в состоянии алкогольного опьянения, на почве личных неприязненных отношений к своему отцу, недавно перенёсшему инсульт, за которым он должен был осуществлять уход, избил его, в результате чего на месте совершения преступления наступила смерть потерпевшего.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Ленобласти продолжается расследование уголовного дела, возбужденного по факту убийства 28-летнего мужчины, тело которого с явными признаками насильственной смерти было обнаружено на лестничной площадке одного из многоквартирных жилых домов в городе Волосово.