Жителя Ленобласти будут судить за убийство брата

В Ленобласти продолжается расследование уголовного дела, возбужденного по факту убийства 28-летнего мужчины, тело которого с явными признаками насильственной смерти было обнаружено на лестничной площадке одного из многоквартирных жилых домов в городе Волосово.

По подозрению в совершении преступления был задержан 30-летний местный житель, брат погибшего. Как полагает следствие, подозреваемый пришел в квартиру своего брата, проживающего на одной из улиц города Волосово, где в ходе выяснения отношений, несколько раз ударил младшего брата неустановленным предметом в область груди и других частей тела. От полученных телесных повреждений потерпевший скончался.

Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что полиция раскрыла убийство женщины в Киришском районе. В Киришском районе Ленобласти обнаружили тело 56-летней женщины с явными признаками насильственной смерти. Оказалось, что ее убил бывший 27-летний сожитель.