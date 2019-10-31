Веганская кондитерская появится на Марата

Петербургский производитель веганских тортиков «Кролик, беги!» в ноябре обзаведется собственным кафе с одноименным названием. Точка продажи позволит нарастить прибыль и увечить выработку в два раза. В свою очередь, в городе уверенно набирают оборот экокластеры — появляются целые улицы с экотоварами и услугами.

Как сообщает «Свое дело плюс» предпринимательница София Лобарова (ИП Лобарова), бренд «Кролик, беги!», более трех лет изготавливает кондитерские изделия без молока, масла и яиц на кухне своей квартиры. Ежемесячно на заказ и для реализации в розницу кулинар печет по 250 тортиков или 400 пирожных. Десерты кондитера закупают 12 контрагентов, в том числе магазины В12, «Веганика» и другие. Примерно треть заказов приходится на частных клиентов. Ежемесячная выручка небольшого производства десертов превышает 100 тысяч рублей.

Отличаются кондитерские изделия от привычных составом: животные продукты заменены растительными аналогами. Вместо яиц добавляется аквафаба (бульон от консервированной фасоли), а творог замещает соевый сыр тофу.

Осенью предпринимательница решилась на следующий шаг — открытие собственной кондитерской на улице Марата. «Поняла, что если переходить в более высокий ценовой сегмент, то клиенты захотят посмотреть на качество изделия, прежде, чем его купить», — объясняет бизнесвумен. По задумке, собственная точка продаж поможет нарастить объемы производства, ведь теперь готовить сладкие угощения будут не четыре наемных сотрудника, а 8. На старте в меню войдет 15 позиций десертов. Инвестиции в запуск кафе площадью 100 м2, из которых 47 м2 занимает зал, составили около 1 млн рублей рублей. Кафе рассчитано на 20 посадочных мест. Ожидаемый срок окупаемости — около года.

Экологичные улицы

На петербургском рынке работает около 40 заведений общепита, где подают веганские десерты. Среди них — «Иван Веган», сеть «Укроп», «Забыли сахар и т.д. Регулярно появляются новые гастрономические проекты с акцентов на экомею, причем концентрируются они у Гороховой и на Садовой улицах, в районе пл. Восстания. По сведениям Игоря Литвишко, директора по развитию компании «Вегановъ», только между Садовой ул. и Гороховой располагается четыре магазина и три кафе. Образовался экокластер вокруг экомагазина «Ади». Объем рынка экотоваров в Петербурге оценивают в 300 млн рублей. По данным разработчиков приложения для смартфонов VegCode, число веганов в России приблизилось к 150 тыс. человек, при этом год от года их количество растет в 1,5 раза.