В Петербурге малому бизнесу предлагают выбрать места для новогодних ярмарок

Представителям малого бизнеса в Северной столице предложили самостоятельно выбрать места для организации рождественских и новогодних ярмарок.

Комитет по промышленной политике и инновациям ждет предложений по местам ярмарок от представителей среднего и малого бизнеса. Об этом сообщили в пресс-службе комитета.

На сегодняшний день в розничной торговле доминирует сетевой формат, а ярмарки уходят на второй план. Развитию малого бизнеса мешает необходимость оформления в аренду участка под торговлю. Также в городе запрещается торговать с автомобилей и нет схемы размещений объектов с локациями.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что КИО предложил проводить на городских праздниках ярмарки. Организация ярмарок будет находиться в ведении государственных учреждений Петербурга либо исполнительных органов власти.