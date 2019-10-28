КИО предложил проводить на городских праздниках ярмарки

Ярмарочные палатки можно будет устанавливать на "участках госсобственности" на основе разрешения от комитета. Фото: Baltphoto

Ярмарочные палатки можно будет устанавливать на "участках госсобственности" на основе разрешения от комитета. Фото: Baltphoto

Комитет имущественных отношений (КИО) внес предложение по изменению организации ярмарок в Петербурге.

Согласно проекту постановления, которое появилось на сайте администрации Санкт-Петербурга, комитет предлагает учредить новый вид ярмарок — приуроченные к городским праздникам. В документе есть и перечень знаменательных петербургских дат, таких как День города, масштабный выпускной вечер «Алые паруса» и многие другие.

Организация ярмарок будет находиться в ведении государственных учреждений Петербурга либо исполнительных органов власти, отмечается в документе.

Напоминаем, что ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что на ноябрьские праздники Северную столицу и Великий Новгород свяжут увеличенные Ласточки. Количество вагонов в пригородных поездах с 1 по 4 ноября станет на порядок больше.