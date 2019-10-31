В Петербурге задержали мужчину и женщину, которые пытались вынести товары из магазинов

Сотрудники вневедомственной охраны предотвратили похищение товаров из магазинов в нескольких районах Петербурга.
Из супермаркета по проспекту Просвещения, 80 женщина пыталась вынести товары на 1 400 рублей, сообщили в пресс-службе ФГКУ «УВО ВНГ РФ по Петербургу и Ленобласти. Ее задержали сотрудники Росгвардии.
Кроме того, из магазина по улице Харченко, 3 задержали мужчину, который спрятал в свою сумку продукты на 2 700 рублей и пытался пронести их через кассу.
Задержанных передали в отдел полиции.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что на Заневском проспекте у дома No38 злоумышленник похитил кошелек с денежными средствами и телефон из сумки 27-летней девушки. Все произошло около 6 утра 10 марта.