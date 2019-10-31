На Витебском Mercedes столкнулся с грузовиком. Есть пострадавшие

На Витебском Mercedes столкнулся с грузовиком. Есть пострадавшие
В результате ДТП пострадали два человека. Фото; Pixabay

Днем 31 октября в Московском районе произошло ДТП с участием автомобиля марки Mercedes и грузовика.

По предварительной информации, за рулем автомобиля Mercedes находился 38-летний мужчина, который двигался в попутном направлении с грузовиком и столкнулся с ним, сообщили пресс-службе ГИБДД. В результате ДТП пострадали водитель и пассажир Mercedes. Они госпитализированы с тяжелыми травмами.

Сейчас уславливаются обстоятельства ДТП.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что на дороге под Кировском произошло дорожно-транспортное происшествие. Участниками аварии стали два легковых автомобиля. На опубликованных кадрах в соцсети «ВКонтакте» видно, что одна из машин серьезно пострадала.

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