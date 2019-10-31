На развязке КАД с Пулковским шоссе перекроют еще один съезд

На развязке КАД с Пулковским шоссе перекроют еще один съезд
Будут установлены временные дорожные знаки, водоналивные барьеры.Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»

На развязке Кольцевой автодороги с Пулковским шоссе полностью перекроют съезд №3.

«В период с 10:00 до 14:00 2 ноября 2019 года будет полностью перекрыт для движения автомобильного транспорта съезд из Санкт-Петербурга, Пулковского шоссе на внутреннее кольцо КАД» — сообщили gazeta.spb.ru в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что дорожники приступят к ремонту участка внешнего кольца КАД от Мурманского шоссе до Шафировского проспекта в субботу, 26 октября. Для ремонта перекроют две полосы.

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