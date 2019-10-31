В Ленобласти за взятку задержали высокопоставленного сотрудника ГИБДД

В Ленобласти продолжается расследование по делу о получении взятки в крупном и особо крупном размерах, совершенное группой лиц по предварительному сговору.

По подозрению в получении взятки задержан заместителя начальника 2-го отдела ГИБДД по Петербургу и Ленобласти, сообщили в Следственном комитете по Ленобласти. Ему предъявлено обвинение.

Ранее в рамках расследования к уголовной ответственности привлечены бывший заместитель начальника 3 отдельного батальона ГИБДД по Петербургу и Ленобласти и бывший старший государственный инспектор Северо-западного межрегионального управления государственного автодорожного надзора.

Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Петербурге сотрудницу одного из отделов по вопросам миграции Центрального района подозревают в получении взятки в размере 15 тыс. рублей. Возбуждено уголовное дело.