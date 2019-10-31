На Ленинском Renault столкнулся с автобусом

Днем 31 октября на Ленинском проспекте у дома 51 произошло ДТП с участием легкового автомобиля Renault и автобуса.

По словам очевидцев, водитель, находящийся за рулем Renault, поворачивал в «карман» и не уступил дорогу автобус, после чего произошло столкновение.

«Приехал. Синенький Рено поворачивал в карман на Ленинском 51, автобус 2а отъезжал от остановки. Карман перекрыт», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» «Вконтакте».

В результате проезд на Ленинском проспекте оказался заблокирован.

Информации о пострадавших не поступало.

Сейчас проводится проверка. Устанавливаются обстоятельства ДТП.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что на дороге под Кировском произошло дорожно-транспортное происшествие. Участниками аварии стали два легковых автомобиля. На опубликованных кадрах в соцсети «ВКонтакте» видно, что одна из машин серьезно пострадала.