В Ленобласти разыскивают «хозяина дорог», который с пистолетом напал на дальнобойщика

Напавший объявил себя «хозяином дороги» и потребовал деньги у экспедитора.Фото: Pixabay

Напавший объявил себя «хозяином дороги» и потребовал деньги у экспедитора.Фото: Pixabay

Полицейские Тосненского района Ленобласти разыскивают злоумышленника, который напал на дальнобойщика и отнял у него деньги.

Напавший объявил себя «хозяином дороги» и потребовал деньги у экспедитора.

Водитель-экспедитор обратился в полицию и рассказал, что злоумышленник передвигался на автомобиле KIA. Он перегородил дальнобойщику проезд в районе деревни Ушаки на трассе М-10 и угрожая пистолетом потребовал 20 тыс. рублей «за проезд».

Как сообщили gazeta.spb.ru в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, потерпевший передал злоумышленнику 6 тыс. 700 рублей и перевел через телефон 9 тыс. 400 рублей. Общая сумма ущерба составила 16 тыс. 100 рублей.

Проводится проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Невском районе для проверки документов на пересечении Дальневосточного проспекта и улицы Тельмана сотрудники ГИБДД остановили Hyundai Solaris под управлением 36-летнего гражданина одного из среднеазиатских государств. Выяснилось, что иностранец угнал иномарку от дома 6 на Товарищеском проспекте.