Огненное шоу и кровавые коктейли: как в Петербурге празднуют Хэллоуин-2019

В канун Дня всех святых 31 октября отмечается Хэллоуин. Мистический дух праздника не обошел стороной Петербург.

Хэллоуин зародился среди древних кельтов Ирландии и Шотландии. Люди верили, что в этот день духи умерших могут вернуться на землю. Праздник традиционно отмечают в Западной Европе и Америке. Однако мода на атрибутику Хэллоуина дошла и до стран СНГ.

Петербург кельтский праздник отмечает без западного размаха. Но со всеми основными эллементами — вырезанные из тыкв головы, маскарадные костюмы, жуткий макияж, вечеринки и тематический декор.

Локальные заведения к празднику готовят фотозоны, вводят тематическое меню с жуткими бургерами и «кровавыми» коктейлями и наряжают персонал к празднику. Так, вечерину по случаю Хэллоуина устраивают клубы The Place, Route 148, Metro Center и множество других.

Поскольку канун Дня всех святых в этом году выпал на четверг, праздничные мероприятия в Петербурге растянутся на три дня — с 31 октября по 2 ноября.

Одной из самых масштабных площадок станет Парк имени Бабушкина. Его выбрали для трехдневного фестиваля «Общегородской Хеллоуин». В программе — световое и огненное шоу, тематический аквагрим и конкурс тыкв.

Кинотеатры города по случаи Хэллоуина устраивают тематические сеанс. В киноцентре Родина в 21:00 31 октября начнется показ классического зомби-хоррора «Ночь живых мертвецов». В Out Cinema в 19:30 покажут ужастик 1981 года «Американский оборотень в Лондоне». Остальные кинотеатры не обошли стороной мировую премьеру — анимационный мультфильм «Семейка Аддамс».

Самый большой парад костюмов ожидается в выставочном комплексе Ленэкспо. Там 2 и 3 ноября состоится фестиваль «Старкон: Хэллоуин» 2019. В программе — цирковое шоу, световые перфомансы, встречи с популярными блогерами, презентации комиксов, ярмарка сладостей, вечеринка и конкурс косплея. Свои образы презентуют более 200 человек из России и зарубежья.

Помимо этого, в городе проводится множество мероприятий для детей с аквагримом, мастер-классами по вырезанию голов из тыкв и играми.