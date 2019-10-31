Полиция заинтересовалась стрельбой на КАД

В полиции проводится проверка по факту дорожного конфликта со стрельбой на КАД.

С заявлением в полицию обратился 37-летний владелец машины.

Как сообщили gazeta.spb.ru в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, неизвестный, двигаясь по внешнему кольцу КАД в сторону Шафировской развязки на автомобиле марки Volkswagen выстрелил в сторону заявителя, который находился за рулем Mercedes.

В результате стрельбы иномарка получила повреждение. Сейчас проводится проверка, сотрудниками полиции приняты меры к розыску и задержанию злоумышленника.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что на улице Ленсовета дом 20, во дворе произошел дорожный конфликт, в ходе которого водитель, находящийся за рулем Mercedes GL350 черного цвета, выстрелил из неустановленного оружия и повредил лобовое стекло Opel Astra.