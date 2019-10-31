Прокуратура заинтересовалась прорывом трубы на Олеко Дундича

Прокуратура Фрунзенского района организовала проверку по факту прорыва трубы на улице Олеко Дундича.

Прокуратура проверяет соблюдение закона при содержании и обслуживании теплосетей, сообщили в ведомстве.

Напомним, у дома 19/1 произошёл прорыв трубы горячего водоснабжения. По словам очевидцев, участок заволокло паром и залило водой. В зоне аварии оказался пассажирский автобус и несколько автомобилей. В результате происшествия пострадал 87-летний мужчина. Пострадавшего госпитализировали с термическими ожогами.

Кроме того, в Следственном комитете сообщили о том, что началась доследственная проверка по факту прорыва трубы с горячей водой на улице Олеко Дундича.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что из-за прорыва на Олеко Дундича маршруты автобусов временно изменены. Зону аварии они объезжают по улицам Ярослава Гашека, Купчинской и Малой Балканской.