Netflix опубликовал трейлер «Ведьмака» с Генри Кавиллом

Стриминговый сервис Netflix выпустил полноценный трейлер сериала «Ведьмак». Премьера сезона намечена на 20 декабря.
Сериал презентовали на итальянском фестивале Lucca Comics and Games 31 октября. Шоуранеры раскрыли дату выхода «Ведьмака» и количество эпизодов. Первый сезон будет состоять из 8 серий. Все они, согласно политике Netflix, выйдут в один день.
«Ведьмак» — экранизация романов Анджея Сапковского в жанре фэнтази. Первая книга была опубликована в 1986 году, а последняя — в 2013. В центре сюжета — циничный охотник на монстров и нечисть Геральт из Ривии. Его роль в сериале исполнит голливудский актер Генри Кавилл. Компанию Кавиллу в касте составили Фрейя Аллан, Аня Чалотра и Анна Шаффер.
Автор романов Анджей Сапковский уверен, что «Ведьмаку» суждено повторить успех «Игры престолов».
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что HBO намерен снять приквел «Игры престолов» о доме Таргариенов. Рабочее название проекта — House of the Dragon.