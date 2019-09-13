HBO хочет снять сериал о Таргариенах из «Игры престолов»

Канал HBO близок к тому, чтобы заказать второй приквел «Игры престолов». Он будет основан на книге Джорджа Мартина «Пламя и кровь» о доме Таргариенов.

Проект разработан Джорджем Мартином совместно со сценаристом Райаном Кондалом, пишет Deadline со ссылкой на источник.

Действие сериала развернется за три века до событий «Игры престолов». В центре сюжета — становление дома Таргариенов. «Пламя и кровь» охватывает события от Завоевания Эйгона до регентства при Эйгоне III. Повествование ведется от лица мейстера Гильдейна.

Всего Джорджем Мартином были предложены пять идей для спин-оффов по «Игре престолов». Над каждой из них он работал в соавторстве с разными сценаристами.

В настоящее время идут съемки первого приквела «Игры престолов». Он получил название «Долгая ночь». Сюжет сериала расскажет о событиях до объединения Семи Королевств. В актерском составе заявлены Наоми Уоттс («Власть», «Бёрдмэн»), Джорджи Хенли («Хроники Нарнии»), Джейми Кэмпбелл Бауэр («Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда») и другие. Режиссером приквела выступила С.Дж. Кларксон.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что звезда «Игры престолов» Кит Харингтон сыграет в киновселенной Marvel.