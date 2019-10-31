Ургант высмеял решение Фадеева распустить лейбл MALFA

Ургант высмеял решение Фадеева распустить лейбл MALFA
Иван Ургант. Фото: Baltphoto/Дарья Иванова

Телеведущий Иван Ургант отпустил шутку о решении продюссера Максима Фадеева расторгнуть контракты со всеми артистами лейбла MALFA.

Новость Ургант прокомметировал на Первом канале в эфире передачи «Вечерний Ургант». Шоумен упомянул Ольгу Серябкину и перечислил других артисов лейбла, намекая на их малую известность.

«Serebro, понятно, он распустил. Ольга Серябкина распустилась сама. Но больше всего повезло Исайе, Fika и Appledream, ведь теперь они могут вернуться в центр Матвиенко и выступать как «Иванушки International», — сказал Ургант.

Напомним, Максим Фадеев 30 октября опубликовал видеообращение. Продюссер объявил о роспуске лейбла MALFA. Контракты со всеми артистами будут расторгнуты. Весь музыкальный контент лейбла будет отдан исполнителям в безвозмездное пользование за исключениям двух случаев. Спорные вопросы с артистами решаются в суде.

Фадеев намерен сменить концепцию лейбла. MALFA будет работать в формате маленькой компании с одним-двумя артистами в год. Продюссер намерен сосредоточиться на паре проектов, чтобы выдавать качественный контент.

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