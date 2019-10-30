Макс Фадеев расторг контракты со всеми артистами своего лейбла

Макс Фадеев расторг контракты со всеми артистами своего лейбла
Максим Фадеев. Фото: Instagram

При этом продюсер отметил, что песни переданы в безвозмездное пользование.

Об этом стало известно сегодня, 30 октября. Обо всем продюсер Макс Фадеев рассказал на YouTube-канале лейбла Malfa. Артист заверил, что попрощался со всеми артистами, с которыми работал. Теперь он будет раскручиваться пару проектов в год – не больше. Что касается песен – их Макс Фадеев разрешил исполнять на безвозмездной основе.

«При этом мы отдали весь контент артистам в безвозмездное пользование на всю охрану авторских прав. За исключением только двух артистов, с которыми идут судебные споры»,

— сообщил Фадеев. Возможно, речь идет в том числе о Наргиз.

Продюсер хочет сосредоточиться на нескольких артистах, чтобы выдавать качественный контент. С таким количеством музыкантов это невозможно.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Максим Фадеев рассказал о самочувствии после сердечного приступа. Врачи диагностировали у него приступ ишемической болезни из-за нервного истощения.

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