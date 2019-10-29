Максим Фадеев рассказал о самочувствии после сердечного приступа

Максим Фадеев рассказал о самочувствии после сердечного приступа
Максим Фадеев. Фото: Instagram

Российский продюсер и музыкант Максим Фадеев рассказал о своем самочувствии после перенесенного сердечного приступа.

«Дорогие друзья, спасибо всем за поддержку! Вчера ночью мне действительно стало плохо, но сейчас мое состояние стабилизировалось и я уже во всю работаю», — написал он в своем в Instagram.

В ночь на 28 октября, Фадеев вызвал медиков в свой загородный дом в Подмосковье. Врачи диагностировали у него приступ ишемической болезни из-за нервного истощения. Продюсер отказался от госпитализации и остался дома под присмотром врачей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что о своих переживаниях Ольга Серябкина рассказала в Instagram-аккаунте. Она также поделилась с подписчиками трогательной фотографией. Звезда пишет, что ей с самого утра не дают покоя журналиста и поклонники, которые просят рассказать о состоянии Макса Фадеева.

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