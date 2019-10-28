Серябкина о Фадееве: «Нужно беречь себя»

Певица прервала молчание и прокомментировала сердечный приступ артиста и продюсера.

О своих переживаниях Ольга Серябкина рассказала в Instagram-аккаунте. Она также поделилась с подписчиками трогательной фотографией. Звезда пишет, что ей с самого утра не дают покоя журналиста и поклонники, которые просят рассказать о состоянии Макса Фадеева. Они также требуют заявить о своих переживания, но певица отказалась это делать. Серябкина подчеркнула, что это «не те темы, которые хочется обсуждать и выносить на обозрение». Она лишь отметила, что стоить беречь себя, ведь главное в жизни – здоровье.

Напоминаем, что 28 октября СМИ сообщили о сердечном приступе Макса Фадеева. Пока что официальные источники никак не реагировали на слухи.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что у Максима Фадеева случился сердечный приступ. Врачи диагностировали у него приступ ишемической болезни из-за нервного истощения.