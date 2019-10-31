Экспертный клуб Петербурга хочет изоляции Рунета

Они считают, что это приведет к стабильности суверенного интернета.

Об этом стало известно сегодня, 31 октября. Обо всем сообщает АБН. Уже завтра, 1 ноября, в России вступит в силу закон о «суверенном интернете», который должен обезопасить Рунет от внешних угроз. Эксперты клуб Петербурга, в который входят представители власти, специалисты в области IT-технологий и общественники, пришли к выводу, что в этом нет ничего такого. Они убеждены, что так Рунет станет стабильнее и безопаснее.

При этом депутат ЗакСа Павел Иткин считает, что это может привести к «железному занавесу» – именно поэтому ЛДПР не поддерживает законопроект. Он считает, что защита нужна, но какая именно – другой вопрос.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Роскомнадзор устанавливает оборудование на сетях для надежного Рунета. Пока что ведомство не собирается разглашать подробности – результаты эксперимента станут известны только в середине октября, остается только ждать.