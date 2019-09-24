Роскомнадзор устанавливает оборудование на сетях для надежного Рунета

Роскомнадзор устанавливает оборудование на сетях для надежного Рунета
Тестирование продлится несколько недель. Фото: Pixabay

Пока непонятно, с какого города начнется тестирование, но точно не в Тюмени.

Об этом стало известно сегодня, 24 сентября. Информацией поделился глава Роскомнадзора Александр Жаров в кулуарах форума «Спектр-2019», сообщает РИА Новости. Он рассказал, что операторы приступили к монтажу оборудования, чтобы в ближайшее время его испытать. Информация, публикуемая СМИ, оказалась не совсем точна – тестирование начнется не с Тюмени, а с другого российского региона. Оно начнется в конце сентября и будет длиться несколько недель.

Пока что ведомство не собирается разглашать подробности – результаты эксперимента станут известны только в середине октября, остается только ждать.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что РКН заблокировал сайт с финской санкционной продукцией в Петербурге. Судебное решение направлено в управление Роскомнадзора для блокировки и включения сайта в Единый реестр доменных имен.

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