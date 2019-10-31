Второй рейс контейнеровоза «Севморпуть» в Петербурге отменен

Второй рейс атомного контейнеровоза «Севморпуть» в Петербурге отменен. Отправление его было запланировано на конец октября — начало ноября 2019 года.

Решение грузоперевозчик объяснил снижением экспортного спроса из портов Восточной Европы. Следстивем этого стало существенное падение ставки фрахта из Петербурга в порты Азии. Величина снижения оценивается в 20%, сообщает The Barents Observer со ссылкой на Росатомфлот.

Контейнеровоз «Севморпуть» 26 сентября прибыл в порт Мурманска. По данным Marine Traffic он продолжает находиться там до сих пор.

Напомним, впервые атомный контейнеровоз «Севморпуть» пришвартовался в Петербурге в середине сентября 2019 года. Судно прибыло из порта Петропавловск-Камчатский. На борту его находилось 204 контейнера с мороженой рыбой и 66 контейнеров с другими грузами.