В сентябре в Петербурге встретят первый в мире атомный контейнеровоз

Сейчас судно находится у побережья Новергии. Фото: rosatomflot.ru

Сейчас судно находится у побережья Новергии. Фото: rosatomflot.ru

В Северной столице создана комиссию для встречи атомного контейнеровоза «Севморпуть». Он прибудет в город 14-15 сентября.

Судно покинуло порт Петропавловск-Камчатский 29 августа. На его борту находятся 204 рефрижераторных контейнера с мороженой рыбой и 66 контейнеров с другими грузами.

Как сообщается в Marintraffic, в настоящее время судно находится у побережья Новергии. В Петербурге его встретит специально созданная по этому поводу комиссия. По данным «Фонтанка.ру», будут присутствовать представители Смольного, Большого порта Санкт-Петербург, МЧС и «Атомфлота».

Второго такого грузового судна в мире нет. Оно построено в Керчи и введено в эксплуатацию 31 декабря 1988 года.

Ранее в GazetaSPb сообщали, что в петербургском аэропорту задержали матерившегося пассажира.