В Пулково задержали матерившегося на борту самолета пассажира

Мужчина был в состоянии опьянения. Фото: Baltphoto_Андрей_Пронин

Мужчина был в состоянии опьянения. Фото: Baltphoto_Андрей_Пронин

За дебош на борту воздушного судна мужчину привлекли к административной ответственности. Самолет прибыл в Петербург из Симферополя.

Во время рейса нетрезвый 50-летний пассажир отличился своим поведением. Гражданин нарушал общественный порядок, нецензурно оглашал мысли, а также выражал явное неуважение к присутствующим.

В транспортную полицию петербургского аэропорта обратился диспетчер контроля управления и обслуживания воздушного транспорта. Отдел попросили прислать на прибывший борт сотрудников правопорядка.

Как сообщили в МВД РФ по СЗФО, разговорчивого мужчину доставили в дежурную часть в Пулково. В отношении дебошира составили административные протоколы.

Ранее в GazetaSPb сообщали, что в колонию строгого режима отправился петербуржец. Мужчину обвинили в мошенничестве.