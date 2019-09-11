В Пулково задержали матерившегося на борту самолета пассажира

За дебош на борту воздушного судна мужчину привлекли к административной ответственности. Самолет прибыл в Петербург из Симферополя.
Во время рейса нетрезвый 50-летний пассажир отличился своим поведением. Гражданин нарушал общественный порядок, нецензурно оглашал мысли, а также выражал явное неуважение к присутствующим.
В транспортную полицию петербургского аэропорта обратился диспетчер контроля управления и обслуживания воздушного транспорта. Отдел попросили прислать на прибывший борт сотрудников правопорядка.
Как сообщили в МВД РФ по СЗФО, разговорчивого мужчину доставили в дежурную часть в Пулково. В отношении дебошира составили административные протоколы.
Ранее в GazetaSPb сообщали, что в колонию строгого режима отправился петербуржец. Мужчину обвинили в мошенничестве.