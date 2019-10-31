Друг Заворотнюк рассказал, что она пришла в себя и хочет вылечиться

Он уточнил, что врачи не вскрывали череп во время сделанных операций.

Об этом стало известно сегодня, 31 октября. Обо всем сообщают СМИ, ссылаясь на близкого друга семьи актрисы. Он заявил, что Анастасия Заворотнюк действительно серьезно больна и сейчас находится в сознании. Источник заверил, что все, чего она хочет – вылечиться. Сейчас звезда имеет возможность общаться с близкими. Также мужчина отметил, что ее череп не вскрывали, хотя позади уже две операции.

Напоминаем, что актриса не выходит на связь уже больше месяца. СМИ сообщают, что у нее диагностировали рак мозга. Пока что семья никак не комментировала слухи, но все больше источников их подтверждают.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что поклонники выдвинули неожиданную версию молчания Заворотнюк. Некоторые убеждены, что звезда сделала пластическую операцию и осталась недовольна результатом.