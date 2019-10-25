Поклонники выдвинули неожиданную версию молчания Заворотнюк

Некоторые убеждены, что звезда сделала пластическую операцию и осталась недовольна результатом.

Об этом стало известно 24 октября. Пока звезда сериала «Моя прекрасная няня» Анастасия Заворотнюк не появляется на публичных мероприятиях и не публикует фотографии в социальных сетях, фанаты гадают, куда она могла попасть. Люди думают, что дело не в страшном заболевании, а банальном желании выглядеть лучше. Поклонники считают, что Анастасия Заворотнюк легла под нож хирурга и осталась недовольна результатом – ей страшно показываться такой на люди, поэтому она «залегла на дно».

«Возможно, у Заворотнюк неудачная пластика, вот и прячут ее, как Гурченко в свое время, у которой глаза после подтяжки не закрывались»,

— пишет один из пользователей соцсетей.

Напоминаем, что СМИ тиражируют информацию о раке Анастасии Завротнюк, но пока что эту информацию никто не подтверждал.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что дочь Анастасии Заворотнюк снова появилась.