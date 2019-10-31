Петербуржцы направили 2 млн жалоб через портал «Наш Санкт-Петербург»

Авторами претензий стали 150 тысяч неравнодушных жителей Северной столицы.

Об этом стало известно сегодня, 31 октября. Обо всем сообщил комитет по информации и связи. В ведомстве отметили, что за всю работу портала приняли 2-миллионное сообщение. Каждый день на сайте регистрируются до полутора тысяч человек, которые пишут о возникших в городе проблемах. Чаще всего претензии касаются вопросов благоустройства дворов, содержания домов состояния улиц. Все сообщения передаются в профильные ведомства, которые занимаются решением проблем.

«Недавно на портале «Наш Санкт-Петербург» появились новые категории, призванные помочь в формировании доступной среды для маломобильных людей»,

— пояснили чиновники.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что у Единой карты петербуржца появился интернет-портал. На портале можно зарегистрироваться, чтобы получить доступ к различным акциям и предложениям. Ссылку для создания «Личного кабинета» дадут в банке. Те, у кого есть ученая запись на Госуслугах, также смогут зарегистрировать на сайте ЕПК.