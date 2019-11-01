Обвиняемого во взятках полицейского из Петербурга задержали еще на 3 дня

Александрова задержали еще на 3 суток. Фото: pixabay

Александрова задержали еще на 3 суток. Фото: pixabay

Правоохранители решили продлить срок задержания замначальника 2-го отдела УГИБДД Михаила Александрова еще на 72 часа. Такое решение принял Приморский районный суд Петербурга. Полицейского обвиняют во взяточничестве.

Как сообщает Объединенная пресс-служба городских судов, обвинение было предъявлено Александрову 31 октября, а накануне, 30 октября, по месту его жительства и на рабочем месте провели обыски.

Согласно версии следователей, полицейский получил на руки не менее трех взяток: 55 тыс. рублей, 450 тыс. рублей и 1 млн 55 тыс. рублей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что экс-начальник полиции на станции «Девяткино» попался на взятке в 148 тыс. рублей. В Петербурге бывший начальник Финляндского линейного пункта полиции стал фигурантом уголовного дела за получение взятки.